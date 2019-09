Hockey, il pattinodromo di via Ribolle assegna lo scudetto Uisp

Il pattinodromo coperto di Forlì è stato scelto dall'Unione Italiana Sport per Tutti per la disputa delle finali nazioni Uisp di hockey in line. Sono cinque le squadre iscritte (Padova, Campomarino, Vicenza, San Benedetto e Cittadella) che sabato e domenica si contenderanno lo scudetto tricolore di campione nazionale Uisp. Forlì è stata scelta perchè baricentrica, ma soprattutto per la qualità dell'impianto di via Ribolle: si tratta infatti di una struttura sempre più desiderata sia dalla Federazione che dagli enti di promozione per la scorrevolezza della superficie, per la qualità dei servizi e per la grande ospitalità e il calore che la città di Forlì è in grado di garantire agli ospiti e loro famiglie.

Il calendario prevede sabato alle Padova-CampoMarino; alle 16,15 Vicenza-S.Benedetto; alle 17,30 Cittadella Padova; alle 18,45 Campomarino Vicenza, alle 20 S.Benedetto-Cittadella. Si ricomincia domenica alle 9,15 per completare la giornata alle 18 con le premiazioni. Si tratta di un gradito aperitivo per il prossimo campionato federale di serie B, con la speranza di avere a Forlì ad inizio novembre il Trofeo delle Regioni, vera chicca nel panorama nazionale dell'hockey in line. La finale Uisp gode del patrocinio del Comune di Forlì