Hockey in line, i giovani forlivesi continuano a vincere e convincere

Continuano a vincere e soprattutto divertirsi i giovani "War Pigs" delle due categorie (U12 e U14) iscritte ai rispettivi campionati. Sul campo di casa in via Ribolle a Forlì nella prima partita i giovanissimi forlivesi dell'Under 12 regolano i diretti concorrenti per il primo posto del girone, gli Scomed di Bomporto, per 2-0 con un gol per tempo; ottima la prestazione del portiere, a cui riesce lo "shootout" (nessun gol subito) a fronte dei 25 tiri degli ospiti. Il secondo incontro vede i forlivesi opposti ai Ferrara Warriors; dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio per 3-0, subiscono la rimonta fino al 3-2 degli estensi, per poi fissare definitivamente il risultato per 4-2 con un gol a 3 minuti dal termine. Ai fini della classifica finale sarà decisivo il prossimo concentramento che li vedrà di nuovo opposti a Bomporto e Ferrara. Formazione U12: Alessio Perpignani (portiere), Marco Bellantonio, Massimo Troiano, Luca Valtancoli, Sergio Tumedei, Riccardo Tomassini, Landi Lorenzo, Kevin Acurio Salguero e Nikolas Raimondi (coach Marco Montanari).

UNDER 14 - Ancora imbattuta dopo 11 giornate la formazione U14, reduce da due concentramenti consecutivi. Nel primo di Forlì vittorie contro Modena (7-0 e 5-0) e contro i Gufi Parma, contro i quali i forlivesi, scesi in campo con poca convinzione, subiscono le iniziative avversaria nel primo tempo; partono in svantaggio, recuperano e subiscono la rimonta dei Gufi chiudendo comunque la prima frazione in parità (3-3). Nel secondo tempo Forlì torna in svantaggio 3-4 per poi recuperare e dilagare nel finale per 7-4. Il secondo raggruppamento si svolge a Soragna, campo non particolarmente gradito per le sue caratteristiche. Nel primo incontro contro Ferrara, gli War Pigs subiscono all'inizio la migliore verve degli avversari ma tengono in difesa e riescono comunque a chiudere in vantaggio il primo tempo 2-0. Nel secondo il livello di gioco forlivese migliora, ma i ragazzi fanno fatica a concretizzare, riuscendo ad aumentare il bottino solo nel finale per il definitivo 5-0. Il secondo incontro vede Forlì contro Modena, ancora a secco in classifica; sembra un incontro facile, ed in effetti Forlì parte bene e va subito sul 2-0, ma Modena non sta certo a guardare e lotta su ogni disco.

La partita diventa un po' spigolosa, a metà del secondo tempo i War Pigs contano ben 3 atleti in panca puniti e per un po' giocano addirittura in 2 contro 4 riuscendo comunque a non subire goal. Il match si conclude comunque 7-1 per Forlì, che resta saldamente al primo posto in classifica. Grande soddisfazione per coach Rossi che riesce a ruotare tutta la rosa a disposizione migliorando il livello di gioco e l'intesa nel gruppo (quasi tutti i ragazzi hanno realizzato almeno 1 gol o 1 assist). Ottime anche le prestazioni dei portieri, con solo 13 reti subite in 11 partite. Prossimi incontri il primo marzo in via Ribolle a Forlì. Formazione Under 14: Alexandro Muharremi (portiere), Alessio Perpignani (portiere), Rebecca Carli, Michelangelo Carli, Riccardo Lambertelli, Enrico D'Aleo, Filippo Maioli, Valentino Guerre, Giovanni Giulietti, Chiara Sirico, Gabriele Troiano (capitano) e Luca Valtancoli (coach Michele Rossi)