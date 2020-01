Hockey in line, striscia vincente per le giovanili della Libertas

Si chiude con un ottimo bilancio (5 vittorie su altrettanti incontri) il doppio appuntamento delle giovanili under12 e under14 della Libertas Hockey Cominciano i giovanissimi U12 che il 12 gennaio a Soragna (PR) battono prima la rappresentativa di Empoli per 4 - 1 e poi ritrovano i forti Scomed Bomporto dai quali erano stati sconfitti in rimonta nella prima giornata. Stavolta il risultato è a favore dei forlivesi per 5-3, che con questa vittoria si assestano al secondo posto in classifica proprio dietro a Bomporto. Prossimo appuntamento domenica prossima in via Ribolle a Forlì, dove gli War Pigs incontreranno di nuovo Bomporto e Ferrara. Formazione U12 scesa in campo: Alessio Perpignani (portiere), Marco Bellantonio, Massimo Troiano, Luca Valtancoli, Sergio Tumedei, Riccardo Tomassini, Matteo Roscio e Kevin Acurio Salguero.

La domenica successiva (19 gennaio) tocca ai più "esperti" U14 che sempre sul campo di Soragna giocano ben 3 incontri: 2 contro i Gufi Parma, vinti per 7-1 e 6-1, e il terzo, tiratissimo, sempre contro Scomed Bomporto. I forlivesi partono male, subendo le iniziative degli avversari che finiscono col passare in vantaggio a metà del primo tempo. I giovani War Pigs non si danno per vinti e raggiungono il pareggio prima del termine della prima frazione di gioco. Il secondo tempo è avvincente, ruvido ma sostanzialmente corretto, con continui cambi di fronte ed occasioni da ambo le parti, ma è Forlì che riesce a segnare a 1:11 dalla fine e a portare a casa il risultato. Prossimo appuntamento per i forlivesi tra le mura amiche del Pattinodromo di via Ribolle contro Modena e Parma. Formazione U14 (nella foto): Alexandro Muharremi (portiere), Alessio Perpignani (portiere), Rebecca Carli, Michelangelo Carli, Riccardo Lambertelli, Enrico D'Aleo, Filippo Maioli, Valentino Guerre, Giovanni Giulietti, Chiara Sirico, Lorenzo Landi e Gabriele Troiano (capitano)