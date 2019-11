Hockey, la Libertas under 12 seconda classificata alla Coppa Emilia

Domenica al palazzetto Giuseppe Avanzini di Soragna (Parma) si è disputata la Coppa Emilia 2019 di hockey in line riservata ai ragazzi Under 12. Si sono affrontate sul campo 4 squadre emiliano - romagnole: Warriors Ferrara, composta da ragazzi appartenenti alle formazioni giovanili di hockey in line ferrarese e imolese, lo Scomed Bomporto con ragazzi di Modena e Bomporto, I Gufi Parma e I War Pigs della Libertas Hockey Forlì equamente composti da 4 atleti forlivesi e 4 di Riccione. La squadra romagnola ha affrontato la compagine di Ferrara - Imola nella prima partita, battendola 8-3 e guadagnando il pass per la finale contro il Bomporto che a sua volta ha liquidato con un netto 11-0 la squadra casalinga dei Gufi. In finale per il 1°-2° posto, dopo un primo tempo segnato dal massimo equilibrio (dopo 13 minuti effettivi il risultato era ancora fermo sullo 0-0), i ragazzi dello Scomed hanno chiuso la prima frazione di gioco con un secco 3-0 che ha demoralizzato un po' i giovani atleti romagnoli.

La Libertas ha comunque disputato un buonissimo secondo tempo, non riuscendo però a rimontare lo svantaggio accumulato nella prima parte della gara. L'incontro si è concluso 5-1 con un meritato 2° posto per i giovani WarPigs davanti ai Warriors Ferrara, i quali a loro volta hanno liquidato con una netta vittoria i Gufi Parma nella finalina per il 3°/4° posto. Dopo la vittoria nella Coppa Emilia U14 disputata qualche settimana fa a Modena, la Libertas Hockey Forlì conquista anche un ottimo 2° posto nella categoria U12, confermando l'ottimo lavoro che la società sta svolgendo con il settore giovanile, sia per il numero dei praticanti che per la qualità di gioco espresso. Ecco la formazione U12: Alessio Perpignani (portierie), Marco Bellantonio, Massimo Troiano, Luca Valtancoli, Kevin Acurio Salguero, Nikolas Raimondi, Riccardo Tomassini, Matteo Roscio (coach Michele Rossi e Stefano Tomassini).