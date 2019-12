I Club del Forlì si ritrovano per il Natale nel segno della solidarietà

Come ogni anno si sono ritrovati per i consueti auguri natalizi i Club Alberto Calderoni e Club Rabbiosi Forlì. Il consueto pranzo di Natale in collaborazione con la "Macelleria Ravaldino" è stato teatro di una raccolta fondi, il cui ricavato sarà devoluto interamente alla pediatria dell'ospedale "Morgagni- Pierantoni" di Forlì. Un bellissimo momento che vedrà alcuni rappresentanti dei due club recarsi direttamente in reparto per portare un sorriso ai piccoli pazienti.