I nuotatori forlivesi all'"European Swim City 2018" in programma a Pesaro

Anche quest'anno la Città di Forlì parteciperà a "European Swim City 2018", il meeting di nuoto riservato a tutte le realtà che sono state insignite del riconoscimento di “Città Europea dello Sport". L'iniziativa si svolgerà a Pesaro dal 6 all'8 luglio, è organizzata da Aces Europe e, nella precedente edizione, ha visto gli atleti forlivesi aggiudicarsi il podio più alto della competizione. "Esprimo grande soddisfazione per la presenza dei nostri nuotatori a questo importante appuntamento - afferma l'assessore allo Sport Sara Samorì -. La nostra squadra si presenterà a bordo vasca per difendere il titolo conquistato e per rappresentare con massimo impegno e determinazione i colori della Città proprio nell'anno in cui Forlì è Città Europea dello Sport".