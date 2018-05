I tifosi del Roma Club di ritorno all'Olimpico: "Comunque una bellissima impresa sportiva"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

Nonostante il mancato passaggio del turno, oggi più che mai ci sentiamo orgogliosi di sostenere la squadra che ci fa battere il cuore in ogni momento, in quanto "mancò la fortuna , non il valore" . Il sentimento di gratitudine rivolto alla Roma per le bellissime impresa sportive che ci ha regalato durante questa edizione della Champions League, ha accompagnato il ROMA CLUB FORLI' in questo rientro post partita, che ha interessato tantissimi soci giunti a Roma con un pullman e tante autovetture.



Facendo seguito alle osservazioni proposte in ordine alla gestione della sicurezza e dell'ordine pubblico dopo la trasferta a Liverpool, in qualità di testimoni oculari, possiamo permetterci di analizzare la medesima situazione relativa alla partita di ritorno, in quanto, ugualmente, abbiamo potuto con i nostri occhi verificare quanto accaduto.

Il tanto temuto arrivo dei tifosi inglesi è stato sapientemente gestito dalle Forze dell'Ordine Italiane che avevano messo in atto un piano per la sicurezza che ormai è collaudato in occasione delle partite allo stadio Olimpico. L'arrivo dei tifosi della squadra ospite viene infatti indirizzato verso un unico punto di raccolta da cui vengono trasportati a bordo di pullman addirittura dentro lo stadio. Tutto viene sapientemente organizzato e gestito, secondo una modalità tanto logica quanto semplice.

Gli incidenti avvenuti ad Anfield Road, e quanto avvenuto in questa semifinale di ritorno ne è la riprova, sono stati determinati unicamente dalla totale inadeguatezza delle misure di sicurezza messe in campo per favorire un afflusso ordinato allo stadio, con lacune che non possono essere tollerate allorquando si organizzano eventi ad un livello simile .

Nella partita di ieri, a fine partita, vi sono stati complimenti reciproci tra tifosi della Roma e del Liverpool per il bellissimo spettacolo di tifo offerto dalle due tifoserie allo stadio. Sono stati numerosi i membri del Roma club Forlì che si sono avvicinati al settore ospiti e che hanno effettuato lo scambio delle proprie sciarpe con quelli dei Reds, nell'ambito di un "gentlemen agreement" che riconosce la vera passione ed il vero tifo, e che va ben oltre la differenza di colori che ci divide. Complimenti a Filippo, Gianluca ed Eddy per la sportività dimostrata

ROMA CLUB FORLI' - Il presidente Alessandro Pinzari