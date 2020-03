Il coronavirus rimanda il via della stagione F3, Nannini: "Una scelta giusta"

C’è molta delusione, ma anche la piena consapevolezza che la scelta di posticipare il via della stagione sia quella più giusta. Matteo Nannini non ha dubbi riguardo alla decisione di annullare il weekend del Bahrain che avrebbe dovuto inaugurare il calendario del FIA Formula 3 Championship il 21 e 22 marzo. "Dopo tanta attesa, spiace davvero che l’appuntamento del Bahrain sia stato posticipato. Ma la salute e la prevenzione sono più importanti di qualsiasi altra cosa", ha dichiarato il 16enne pilota forlivese, prossimo ad esordire nella categoria con il team Jenzer Motorsport.

All’indomani dei tre giorni di test ufficiali di inizio mese, il campione 2019 della Formula 4 Uae aveva deciso di rimanere a Manama. Test ufficiali in cui ha esordito sulla monoposto della squadra svizzera, completando egregiamente tutto il lavoro programmato e prendendo confidenza con il Drs, una monoposto sicuramente più veloce rispetto a quelle che aveva guidato lo scorso anno e lo stesso tracciato di Sakhir. "Per il momento dovrò avere pazienza, così come tutti gli altri - ha aggiunto Matteo -. Voglio ringraziare tutti gli sponsor ed il team che mi supportano. Spero davvero di potere tornare in pista il prima possibile". In attesa che venga aggiornato il calendario 2020, l’appuntamento va per adesso a inizio maggio, quando è in programma la tappa olandese di Zandvoort.