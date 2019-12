Il Morgagni si conferma una roccaforte: Forlì a valanga sul Breno

Il Forlì non si ferma più. La squadra di mister Massimo Paci limita uno dei migliori attacchi del campionato e batte al Morgagni il Breno 3-0. Si tratta della quarta vittoria di fila, la quinta consecutiva sul campo amico, che lancia i Galletti a quota 23 punti. La partita s'indirizza subito sui binari biancorossi dopo appena quattro minuti, trovando il gol con Moussa Souare. Il raddoppio arriva al 62' con Ivan Buonocunto, poi il sigillo di Thomas Bonandi quattro minuti più tardi mette in cassaforte i tre punti. Il Forlì ha vinto meritatamente, dimostratosi più pimpante dei granata, che non hanno mollato fino alla fine, senza però riuscire a trovare il giusto guizzo per riaccendere un barlume di speranza.

Nel dettaglio, sprint biancorosso in avvio, con Souare a siglare il vantaggio domestico su assist di testa di Buonocunto. Il Breno si è palesato con un destro dalla distanza di Magrin, uscito a lato. I granata, dopo lo scotto in avvio, hanno sì preso possesso del campo, ma senza creare grattacapi alla retroguardia domestica. Melchiori, a giro, ha calciato sopra la traversa. Le occasioni, fino alla mezz’ora, hanno stentato a decollare: il destro di Perego è stato respinto dalla difesa domestica; mentre Souare ha sfiorato il raddoppio, con un pregevole lob che ha sbattuto sul montante. Prima dell’intervallo, il Forlì è andato prepotentemente vicino al raddoppio prima con un gol annullato a Pellecchia per fuorigioco, e poi colpendo un altro montante sempre con il numero diciassette biancorosso. Ripresa sprint dei granata, con il destro di Galati limato dal super intervento di De Gori, che un minuto più tardi ha negato la gioia del gol a Melchiori. Più pimpanti i granata nei primi scampoli della ripresa, con Melchiori ancora protagonista, il cui destro però è uscito a lato. Ma il Forlì, poco dopo, ha raddoppiato con la firma di Buonocunto, abile nello stretto ad entrare in area e battere Botti. Il raddoppio ha tagliato le gambe ai granata, con il Forlì che ha guadagnato ulteriore fiducia calando il tris con Bonardi con un bel destro dalla distanza.