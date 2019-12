Il 2019 del Racing Team Le Fonti: dalla Dakar in Perù al Prealpi Master Show

Il Grand Hotel Terme della Fratta ha ospitato la tradizionale festa di fine anno del "Racing Team Le Fonti". A condurre la serata il presidente Paolo Ragazzini, che ha illustrato quanto svolto dal sodalizio romagnolo in questo 2019. Sono state ben quarantatre le gare a cui hanno preso parte i soci del team, suddivise fra rally, regolarità, slalom, velocità in salita e rajd off road. Sono otto le vittorie assolute ottenute da Andrea Succi, Marco Bentivogli, Roberto Regitori e Andrea Marani, accompagnate da una miriade di piazzamenti di assoluto rilievo.

In totale sono stati sedici i piloti che hanno dato lustro al Racing Team Le Fonti. E' stato anche l'anno della Dakar in Perù con Succi, Schiumarini e Massimo Salvatore. L'ultima gara del 2019 è stata il Prealpi Master Show Raceday Rally Terra, con la vittoria di classe dell'equipaggio composto da Succi e Fabio Graffieti. La Bmw M3 Gr.A con la quale hanno gareggiato è stata preparata e assistita da Roberto Caputo con il suo prezioso staff (Tiziano, Luca, Sanzio, Sauro).

Anche l'attività organizzativa è stata particolarmente intensa con la classica Coppa Città di Meldola di Regolarità, l'organizzazione del passsaggio nel forlivese del prestigioso Gran Premio Nuvolari e l'opera fattiva e concreta di supporto a favore di molte prove del Primo Trofeo della Romagna, con in particolare Roberto Regitori, vincitore assoluto del torneo, ma anche esperto estensore delle prove cronometrate. Per il 2020 tutto quello attivato organizzativamente quest'anno verrà nuovamente riproposto: in particolar modo il Città di Meldola, in calendario il 25-26 aprile, il Nuvolari a settembre, a cui si aggiungeranno alcuni slalom del Trofeo Nos-Brm a Predappio, Rocca San Casciano, Brisighella, Galeata e Meldola.