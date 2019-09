Il Basket Club Marini fa festa con la Pallacanestro Forlì 2.015

Come ogni anno, il Basket Club Marini festeggia l’inizio della nuova stagione insieme alla squadra e allo staff della Pallacanestro 2.015 Forlì. L’appuntamento è fissato per martedì al “Polisportivo Cimatti di Roncadello (Via Alessandro Pasqualini, 4) a partire dalle 20.30. Sarà un momento di condivisione aperto a tutti, tra attività organizzate e la possibilità di passare la serata con i giocatori biancorossi prima dell’inizio della stagione.