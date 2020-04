Il basket femminile forlivese riscrive la sua storia: Aics e Libertas insieme per un grande futuro

È un momento davvero storico per il basket femminile forlivese, perché dopo tanti anni di sana rivalità sportiva le realtà dell’Aics Basket Forlì e della Libertas Basket Rosa hanno deciso di fondersi per dare vita ad un'unica grande realtà cestistica, volta ad una crescita esponenziale sia per il basket forlivese che per l’intero movimento cestistico “in rosa”. È un momento davvero importante e “portante” quello messo in atto dalle due realtà dei presidenti Gabriele Ghetti e Marco Gentile, soprattutto in questo periodo dove il futuro è minato di incertezze: la voglia è stata subito quella di non fermarsi, anzi, di pensare ancora più in grande per dar vita ad una sorta di “rinascimento cestistico femminile” che dia la possibilità ad ogni ragazza di giocare a pallacanestro e misurarsi con i propri campionati di categoria, che andranno dalla Serie B e la Serie C, come prime squadre, fino a tutte le categorie giovanili.

“E’ un processo fondamentale di crescita - spiega il presidente Ghetti (Aics Basket Forlì) - l’intenzione è di dar vita a qualcosa di bello e duraturo, che tutta la città auspicava da tempo, offrendo una realtà cestistica femminile solida, ambiziosa e di riferimento per tutto il territorio. Avere due prime squadre ci consentirà anche di valorizzare al meglio il lavoro sulle giovani giocatrici che “step by step” potranno ambire a giocarsi un campionato di categoria importante. Da non dimenticare, inoltre, la possibilità di programmare al meglio il lavoro gestendo in maniera oculata le risorse a disposizione, i materiali, i mezzi e gli spazi palestre, in modo da rendere ancora più produttivo il lavoro dei nostri istruttori ed allenatori nel rettangolo di gioco".

"Questa fusione era nei nostri pensieri già da tempo - spiega il presidente Gentile (Libertas Basket Rosa) - e la pausa forzata per il Covid-19 ci ha dato l’occasione di avere più tempo per definire l’accordo in ogni suo dettaglio. Si tratta di due società il cui Dna è assolutamente identico: entrambe ambiscono a valorizzare tutte le nostre giocatrici, di qualsiasi categoria esse siano, in un ambiente sano e professionale.L’egoismo personale mi aveva portato molto lontano dalle priorità della nostra associazione. La continua ricerca del successo, a tutti i costi, nel palcoscenico nazionale della pallacanestro femminile, mi ha fatto perdere di vista il patrimonio umano e sociale che avevo costruito negli anni... Ma dagli errori si può solo imparare. In prima persona ho voluto fortemente questa operazione, convinto che non si fermerà alla sola condivisione delle atlete o allo scambio di opinioni, ma lavoreremo tutti come un solo grande gruppo motivato di persone che vede negli occhi delle ragazze il vero scopo di questo splendido sport ovvero sana competitività in amicizia e tanto divertimento".

Il ruolo di direttore sportivo del gruppo sarà affidato a Cristiano Baccini, che ricopriva tale carica già nel precedente organigramma dell’Aics Basket Forlì, il quale commenta: "Questo upgrade è qualcosa di entusiasmante, stiamo ragionando tutti per il verso giusto puntando in maniera sana e costruttiva ad una crescita che può solo che far bene al movimento femminile ed alla città di Forlì. Dopo tanti anni è sempre difficile trovare nuove idee e motivazioni per crescere, ma devo dire che raramente ho provato un entusiasmo tale nello sposare un progetto, per cui ringrazio i Presidenti Ghetti e Gentile per la fiducia accordatami e spero di riuscire a ripagarla al meglio".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il lavoro durante questa quarantena non si è mai fermato, oltre alla definizione dell’accordo tra le due società, sono stati fatti diversi approfondimenti tecnici con i mezzi multimediali, grazie anche alla sempre “puntuale regia” del professor Mario Floris, direttore tecnico del sodalizio, sia per lo staff tecnico che per le atlete, che sono comunque rimaste costantemente in contatto coi propri responsabili di gruppo, i quali, le hanno seguite ed accompagnate multimedialmente nell’home working, volto a mantenere sia un discreto stato di forma sia, per quanto possibile, la confidenza con la palla a spicchi. Questo testimonia ancor di più che la pallacanestro di Forlì targata Aics Libertas non si ferma e questo storico accordo è solo l’alba di una nuova era cestistica che vuole portare il basket femminile forlivese sempre più in alto".