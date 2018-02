Il calcetto come una nuova opportunità di vita: "A Forlimpopoli la squadra della rinascita"

Lo sport cambia vite di diversi modi e sono diversi storie emozionanti sui campi. Nick Moreno vive una situazione insolita da quando è arrivato al Forlimpopoli, squadra di calcio a 5 della città artusiana. Una squadra nata apposta per aiutare ex tossicodipendenti.

“La squadra é stata creata per essere parte di un progetto che aiuta chi ha o ha avuto problemi con la droga. Circa di 75% dei calciatori sono stati tossicodipendente, e il calcio a 5 per loro significa una lotta per la vita, una nuova possibilità e questo funziona” dice il portiere.

I calciatori di Forlimpopoli devono essere anche esempio per quei ragazzi che erano o sono tossicodipendenti. “Siamo molto importanti perchè dobbiamo dare l’esempio positivo per loro, non solo sui campi, ma anche nella vita. Non posso lasciarli affondare, quindi ho bisogno di aiutarli”.