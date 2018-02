Il Circolo Schermistico Forlivese torna da Bolzano con due medaglie al collo

Sono state due le formazioni del CSF andate a podio nel Campionato Italiano a squadre U14 di spada, che si è disputato a Bolzano, argento per i Giovanissimi e bronzo per le Giovanissime. In particolare il quartetto maschile formato da Riccardo Cappelletti, Marco Casadei, Leonardo Cortini e Mattia Gondolini si è dovuto arrendere in finale per un solo punto (35/36) agli altri romagnoli del Circolo della Spada Cervia-Milano Marittima dopo un incontro sempre sul filo del rasoio. Un vero peccato perché il titolo tricolore, sarebbe stato il quattordicesimo per la società mercuriale, è stato veramente vicinissimo. La squadra delle Giovanissime (Anita Sgubbi, Francesca Torelli, Greta Versari e Asia Vitali), anch’essa tra le favorite, invece si è fermata sul terzo gradino del podio per il secondo anno consecutivo. E’ stato un grande risultato per il Circolo Schermistico Forlivese che, pur senza raggiungere la vittoria, ha piazzato le sue squadre sul podio in due delle tre categorie in cui si ha gareggiato. A Bolzano si è disputato anche il Campionato Italiano a squadre per le categorie del Gran Premio Giovanissimi U14 con il CSF che ancora una volta è stato grande protagonista. Inserite nel mazzo delle favorite in tutte e tre le categorie in cui erano iscritte, le formazioni forlivesi sono salite due volte sul podio. Secondo posto per la squadra dei Giovanissimi (Cappelletti, Casadei, Cortini, Gondolini) che solo al punto di spareggio si è arresa nella finale tutta romagnola a Cervia- Milano Marittima (35/36 il risultato), e terze per il secondo anno consecutivo le pari età delle Giovanissime (Sgubbi, Torelli, Versari e Vitali). Anche tra gli Allievi i forlivesi sono stati protagonisti con il quartetto formato da Bulgarelli, Palazzi, Tondini e Vasumi entrato nella finale a otto e classificato al sesto posto assoluto.