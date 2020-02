Il coronavirus ferma il recupero dell'Unieuro Forlì contro l'Assigeco

Stop forzato per l'Unieuro Forlì. Come comunicato dal Settore Agonistico della FIP, ed in seguito ai provvedimenti emanati dalle Regioni Lombardia ed Emilia Romagna, la sfida di mercoledì contro l'Assigeco Casalpusterlengo è stata rinviata a data da destinarsi. Il precedente rinvio del match era stato disposto per l'impiego nelle rispettive nazionali di Erik Rush e Klaudio Ndoja, rientrati anzitempo a Forlì per problemi fisici.