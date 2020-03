Il coronavirus ridisegna il calendario della MotoGp: nuova data per il Gp di Thailandia

L'emergenza coronavirus ridisegna il calendario della MotoGP 2020. Dopo la cancellazione della gara in Qatar a Losail e il rinvio del Gran Premio di Thailandia in programma il prossimo 22 marzo, la Dorna ha fissato per il weekend del 2-4 ottobre l'appuntamento di Buriram, quando si sarebbe dovuto disputare il Gran Premio di Aragona. Il Circus del Motomondiale farà tappa al Motorland di Aragon al 25-27 settembre.

8 marzo QATAR (solo Moto2 e Moto3) al Losail International Circuit

5 aprile STATI UNITI al Circuit of the Americas

19 aprile ARGENTINA a Termas de Rio Hondo

3 maggio SPAGNA al Circuito de Jerez – Ángel Nieto

17 maggio FRANACIA a Le Mans

31 maggio ITALIA all'Autodromo del Mugello

7 giugno CATALOGNA al circuito di Barcellona

21 giugno GERMANIA al Sachsenring

28 giugno OLANDA ad Assen

12 luglio FINLANDIA al KymiRing

9 agosto REPUBBLICA CECA a Brno

16 agosto AUSTRIA al Red Bull Ring-Spielberg

30 agosto GRAN BRETAGNA a Silverstone

13 settembre SAN MARINO al Misano World Circuit Marco Simoncelli

27 settembre ARAGÓN al MotorLand Aragón

4 ottobre THAILANDIA al Chang International Circuit

18 ottobre GIAPPONE al Twin Ring Motegi

25 ottobre AUSTRALIA a Philip Island

1 novembre MALESIA al Sepang International Circuit

15 novembre VALENCIA al Comunitat Valenciana-Ricardo Tormo