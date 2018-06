Il Falò nel pallone concede il bis: si sfidano i Rioni Borgo e Mercato

Dopo il successo della prima edizione, il Falò nel pallone torna con il bis il prossimo 21 luglio. Gli sfidanti saranno sempre gli stessi, i Rioni Borgo e Mercato, ma cambia il terreno di gioco: dai pagliai la gara infatti si sposterà sul campo di calcio "Manlio Leoni". Una giornata di sport, musica, divertimento finalizzata ad aiutare la società sportiva della Rocchigiana. Fabio Samorí, presidente del club racconta:"Grazie agli introiti dello scorso anno siamo riusciti ad autofinanziare l'iscrizione al campionato dei bambini e - con il supporto di altri piccoli sponsor - siamo potuti accedere al campionato di seconda categoria. Credo che anche quest'anno, il ricavato di questo evento, sarà devoluto a questa causa. Riuscire ad iscriverci e avere un contributo per farlo, ci aiuta nel programmare tutte le attività sportive che vengono attuate presso il nostro centro sportivo".

Sulla sfida paesana, il presidente prosegue:"Per quanto riguarda le squadre è molto bello vedere coinvolti un po’ tutti coloro che sono i protagonisti delle Festa del Falò non più in vesti da lavoro, ma in maglietta e pantaloncini pronti a regalare alla tifoseria un’altra emozione. La competizione quando si parla di Falò è inevitabile in qualsiasi periodo dell’anno. In questo contesto è apparentemente velata, ma comunque sono certo che, al momento della partita di calcio, sarà così forte da determinare il valore aggiunto di questa bella e divertente manifestazione".