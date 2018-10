Il Forlì agguanta il pareggio in extremis nella trasferta a Vasto

Il Forlì ottiene un punto utile a pochi minuti dalla fine, dopo una partita in salita prima a reti inviolate e poi dal 58° minuto in svantaggio. Ma alla fine della trasferta in Abruzzo, i galletti escono dallo stadio "Aragona" di Vasto con un pareggio raggiunto in extremis. Risultato finale tra romagnoli e abruzzesi di 1 a 1 con le reti firmate da Leonetti al 58° per i padroni di casa e pareggio di Castellani all'86°.

Non è comunque un pari da buttare quello che il Forlì ottiene allo Stadio Aragona di Vasto e che permette ai galletti di muovere comunque la classifica. Padroni di casa con l'obbligo di vincere e Forlì con la voglia di riscattarsi dopo la sconfitta patita una settimana fa allo stadio Morgagni. Ne esce un pareggio quasi scontato quanto sofferto per gli uomini di mister Campedelli che trovano la via del goal solo sul finale. La partenza è subito di marca locale con la Vastese che spinge forte sull'acceleratore: al 6° Leonetti cerca la rete ma non inquadra il bersaglio. Al 13° ci prova anche Giampaolo senza successo; la pressione dei locali è forte e solo alla mezz'ora il Forlì si fa vivo. Al 27° Graziani va alla conclusione ma Morelli para. Un giro di lancette e stavolta è Tonelli a concludere a rete ma sempre Morelli respinge. L'ultima emozione della prima frazione capita sui piedi di Mazzotti ma il numero uno abruzzese miracola.

Nella ripresa sono sempre i padroni di casa a cercare la via del goal e non tardano a trovarlo al 58' con Leonetti. Il Forlì è frastornato e fatica a trovare le giuste contromisure per rispondere. Campedelli mescola le carte e inserisce Castellani per Baldinini, mossa che risulterà azzeccata nell'economia del match. Al 66° sono ancora i padroni di casa però ad andare vicini al raddoppio con Stivaletta che si divora il 2 a 0. Nel finale all' 86° il tanto agognato pareggio da parte del Forlì con Castellani che di testa su calcio d'angolo svetta più in alto di tutti e firma il definitivo pari. Un risultato che non accontenta di fatto nessuna delle due formazioni ma che almeno permette al Forlì di rimane a sette punti dalla vetta.