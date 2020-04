Il Forlì Calcio ai tempi del Coronavirus: il legame tra giocatori e tifosi con "A casa con i biancorossi"

Ancora alle prese con il virus Covid-19 che attanaglia tutto il paese e che al momento non lascia intravedere spiragli di riaperture immediate, anche lo sport e il calcio in particolare, soffrono questa dura realtà e si chiedono se già in questa stagione, le squadre potranno tornare a calciare in quel pallone tanto amato da una buona parte della popolazione. Anche il Forlì Calcio ovviamente segue scrupolosamente le direttive ministeriali per quanto riguarda la sospensione delle attività sportive di prima squadra e settore giovanile, ma già da diverse settimane per tenere vivo il legame tra giocatori e tifosi, è partito un simpatico format online sulla piattaforma Instagram nella pagina ufficiale dei galletti. Denominato "A casa con i biancorossi", ogni settimana tifosi e amici possono interagire con le loro domande insieme a un giocatore o ad un membro dello staff di mister Massimo Paci.

Una divertente iniziativa che se non altro prova a smorzare per alcuni minuti la lunga quarantena a cui tutti siamo costretti, in attesa di sapere se le società e le varie leghe troveranno una soluzione sull'eventualità o meno di ripartire con la stagione 2019/2020 bruscamente interrotta. Già nei giorni scorsi il presidente Gianfranco Cappelli aveva espresso le sue perplessità sulla ripresa del campionato ipotizzando un congelamento dell'attuale classifica, mentre mister Paci non nascondeva una certa volontà di finire il lavoro iniziato, consapevole tuttavia delle difficoltà per riuscirvi. Decisioni difficili da prendere soprattutto perché alla base va posta la sicurezza e l'incolumità di tutti gli addetti ai lavori che dovrebbero riprendere gli allenamenti e le partite, una situazione nuova e mai vissuta in tempi recenti che chiaramente non permette al momento di fissare nessuna data per la ripresa del gioco più seguito al mondo.