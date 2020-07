Il Forlì calcio guarda al futuro con ottimismo, entra un nuovo socio: è l'imprenditore Nicola Radici

C'è un volto nuovo nel Forlì calcio. Il club biancorosso ha comunicato l’ingresso nell’azionariato societario di Nicola Radici, imprenditore e dirigente calcistico di lungo corso (ex Atalanta, Albinoleffe, Prato e Pro Sesto) ed attuale vice-presidente della Real Balompedica Linense (Segunda division spagnola). Esperto del settore, possiede anche una struttura di scouting internazionale che opera in vari continenti. L’inserimento nel mondo calcistico forlivese nasce grazie a rapporti di lavoro e di stima reciproca tra Radici e Stefano Fabbri, titolare della Venturelli.

L’obiettivo di Radici, viene comunicato attraverso una nota, "sarà quello di mettere a disposizione del Forlì, del presidente Gianfranco Cappelli, del direttore sportivo Carlo Di Fabio e della struttura tecnica tutta la sua esperienza. In questa fase iniziale la collaborazione rientrerà in questo perimetro, ma non si esclude che, in futuro, il rapporto possa rinforzarsi e diventare ancora più incisivo nei quadri dirigenziali societari".

Cappelli si è detto "entusiasta di accogliere in società un socio di tale importanza, che aiuti a rivolgere uno sguardo al futuro con ottimismo, confermando la volontà della proprietà di investire". Verrà organizzata prossimamente una conferenza di presentazione alla stampa.