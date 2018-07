Il Forlì ha il suo cecchino: veste il biancorosso il bomber Alex Ambrosini

La nuova settimana del Forlì Fc comincia con un'annuncio: l'ufficialità del bomber, Alex Ambrosini. L’attaccante, 32 anni, ex Rimini, la porta l’ha sempre vista bene. La sua stagione migliore è stata quella 2010-2011 con la maglia del Santarcangelo: 38 presenze, 21 reti e primo posto in serie D con 77 punti davanti a Teramo, Rimini e Forlì. Lo scorso anno ha contribuito alla promozione del Rimini in serie C, con 22 presenze e otto gol. Nella stagione precedente ha indossato la maglia dell'Imolese, con ben 19 gol in 32 partite disputate. Dal campionato 2003-2004, giocato in serie C col Rimini, alla passata stagione è andato a segno per ben 123 volte.

Lunedì mattina i biancorossi si sono radunati agli ordini di mister Nicola Campedelli alle 9.15. Martedì è prevista una doppia seduta, dalle 9.15 e alle 17.30, mentre mercoledì c'è l'appuntamento con la classica amichevole contro il Club Forza Forlì all'Antistadio, con fischio d'inizio alle 18.30. Giovedì allenamento sulla sabbia di Ronta alle 10, mentre venerdì allenamento alle 9.15 all'antistadio. Sabato mattina ci sarà un allenamento allo stadio alle 10.30, mentre alle 16.30 lo stadio di Savignano sul Rubicone ospiterà un triangolare benefico con Savignanese e Amatrice.