Il Forlì in ritiro a Premilcuore: tre amichevoli, una contro il Cesena

Sono 27 i convocati da mister Massimo Paci per il ritiro estivo di Premilcuore. I biancorossi infatti, prepareranno la stagione nelle colline forlivesi, da lunedi fino a martedì 30 luglio, la squadra tornerà poi a Forlì per proseguire la preparazione. E’ stato inoltre definito il calendario delle amichevoli in programma nel mese di luglio: Fiumanese-Forlì F.C. sabato 27 luglio alle 18 al Centro Sportivo di Fiumana di

Predappio, via Enrico Berlinguer 12; Asd Premilcuore- Forlì F.C. domenica 28 luglio alle 17 al Centro Sportivo di Premilcuore, via Amendola 1; Cesena-Forlì F.C. mercoledì 31 luglio alle 20.30 allo stadio “Paolo Compodoni” di San Piero in Bagno, via Garibaldi 1.



Questi i convocati: portieri Baldassarri Nicolò (1999), Barducci Simone (2001) e De Gori Enrico (2001); difensori Biasiol Eric (1997), Bungaja Bernardo (2000), Croci Emanuele (1999),

Ferraro Salvatore (1983), Vesi Marco (1992), Gimelli Francesco (1996), Zamagni Andrea (1996), Grieco Daniele (2000), Marzocchi Francesco 2001 e Sedioli Davide

2000; centrocampisti Baldinini Filippo (1987), Carlucci Francesco (2001), Albonetti Leonardo (2000), Gkertsos Andreas (2000), Favo Vittorio (1996), Pacchioni Giovanni

(1998), Ballardini Elia (1991) e Pollini Mattia (2000); e attaccanti Bonandi Thomas (1989), Minella Santiago (1988), Keita Mori (2001), Cozzino Enrico (2001), Zabre Abdul (2001) e Pastorelli Lorenzo (2001).