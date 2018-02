Il Forlì in trasferta agguanta un buon pareggio contro la Correggese

Un pareggio ricco di emozioni quello che esce tra Correggese e Forlì. Un 2 a 2 finale che permette al Forlì di infilare l'ottavo risultato utile consecutivo ma che lo rallenta nella corsa ai playoff viste le vittorie delle dirette concorrenti. Forlì in campo con la più classica delle formazioni fatta eccezione per Ferri Marini che a sorpresa lascia il posto a Graziani. Pronti via e sono subito i padroni di casa che al 4° minuto si fanno vedere dalle parti di Bianchini con Landi ma il suo tiro è ben parato. Già al 15° però gli emiliani trovano il vantaggio con il colpo di testa di Esposito ben servito da Del Colle. Il Forlì è lento e macchinoso e a parte qualche calcio d'angolo non crea grossi problemi agli avversari apparsi invece più grintosi e convinti. Sta di fatto che al 42° la Correggese raddoppia grazie a un rigore trasformato da Mammetti. Nella ripresa a partire dai numerosi cambi è tutto un altro Forlì e proprio il neo entrato Felici accorcia le distanze al minuto 51. Il match è una girandola di emozioni e al 61° un ingenuo tocco in area di Rrapaj viene giudicato falloso. Mammetti si presenta ancora sul dischetto ma questa volta calcia alto lasciando aperto il risultato. Forlì che ringrazia e pareggia i conti proprio al 67° con Speziale che conclude al meglio un assist di Baldinini. I galletti ci credono tentando di ribaltare il risultato fino alla fine e ci vuole un super Sarri che nel finale nega con le sue prodezze la gioia del goal prima a Ferri Marini e poi a Felici. In pieno recupero da segnalare l'espulsione di Ferraro per doppia ammonizione ma ormai non c'è più tempo, tra Correggese e Forlì finisce 2 a 2.