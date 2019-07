Il Forlì ne fa dieci alla Fiumanese: a segno i "tangueri" Santiago Minella e Victor Gomez

Buona la prima per il Forlì di mister Massimo Paci, i galletti ne fanno dieci alla Fiumanese, formazione di 3^ categoria. A segno subito i due "tangueri" Santiago Minella e Victor Gomez Varaz, autori rispettivamente di una tripletta e di una doppietta. Test ovviamente non indicativo sul piano tattico dopo appena dieci giorni di lavoro ma importante per i biancorossi per mettere minuti nelle gambe in vista del match più probante di mercoledì a San Piero in Bagno contro il Cesena. A fine partita soddisfatto mister Paci che elogia i suoi ragazzi per l'impegno e la volontà di crescere che anche i giovani stanno mettendo nel ritiro di Premilcuore; felici e contenti della scelta di venire a Forlì anche Bonandi, Minella, e Gomez che hanno esaltato il gruppo e si sono mostrati carichi e determinati per una stagione tutta da vivere.