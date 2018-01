Il Forlì non si ferma più: tris al Sansepolcro e balzo in classifica

Un Forlì inarrestabile prosegue la striscia di vittorie e batte il Vivi Altotevere Sansepolcro. Il riultato finale è di 3-1 con le reti di Boilini, Rrapaj e Ferri Marini. I Galletti di mister Eugenio Benuzzi continuano a scalare la classifica attestandosi in quarta posizione con 38 punti, a dieci lunghezze dalla capolista Rimini, vittoriosa sul campo del Castelvetro per 1-0. Domenica i biancorossi saranno chiamati ad un delicatissimo impegno sul campo del Montevarchi, a quota 35 e reduce da un pareggio a reti inviolate sul campo del Villabiagio. Mantenere il distacco invariato dalle prime della classe non sarà affatto semplice.

CRONACA - Parte forte la formazione toscana che già al primo minuto va alla conclusione con Mencagli ma la mira è imprecisa. Il Forlì però è addormentato e al minuto 8' direttamente da corner, gli ospiti trovano il vantaggio con Alagia che calcia in porta sfruttando un effetto strano dato dal forte vento che sorprende Bianchini. I galletti faticano a riordinare le idee e solo al minuto 27' si fanno vedere dalle parti di David ma il tiro di Speziale è debole e a lato. Alla mezz'ora però il Forlì trova improvvisamente il pareggio: bel lancio dalle retrovie a premiare lo scatto di Boilini che sulla uscita di David firma il pari. I biancorossi crescono nel pressing e al minuto 38' ci vuole tutta la bravura di David per respingere un tiro potente di Ferraro da dentro l'area. A pochi minuti dal termine della prima frazione Benuzzi opta per un cambio inserendo Cavallari al posto di uno spento Battistini.

Nella ripresa altro cambio nel Forlì con Graziani che prende il posto di Boilini. E proprio dal piede del neo entrato parte l'assist per il vantaggio dei galletti firmato Rrapaj al minuto 52'. Gli ospiti fino a quel momento compatti e determinati si sciolgono come neve al sole e Ferri Marini chiude definitivamente il match al minuto 70' siglando la terza rete, la decima personale. A risultato acquisito mister Benuzzi effettua subito una girandola di cambi inserendo Longato, Martedì e Sabbioni al posto di Ferri Marini, Speziale e Selvatico in vista della difficile trasferta che i biancorossi dovranno affrontare domenica prossima sul campo del Montevarchi.