Il Forlì sfida l'ammazza big: "Recanatese squadra fortissima"

Sono diverse le assenze alle quali mister Stefano Protti dovrà fronte nella trasferta contro la Recanatese, specie in difesa: Possenti è squalificato, mentre Brunetti al 99 per cento sarà fuori causa. In dubbio anche Ambrosini: "Ha un problemino al piede che non lo ha fatto allenare al meglio e valuteremo prima della partita". Graziani si è allenato e sarà a disposizione, ma non dal primo minuto. Protti tiene alta l'attenzione: "Affronteremo una squadra fortissima, che è stata in grado di vincere a Matelica e a Cesena: non può che essere una grande squadra".

Per Protti la squadra marchigiana dispone probabilmente dell’attacco migliore del campionato: "Pera e Sivilla hanno una media realizzativa di 1 goal a partita". Diversi i dubbi di formazione: "Gimelli e Nigretti possono sostituire Possenti, il primo è un sinistro naturale, mentre il secondo giocherebbe adattato. Poi dovrò decidere se schierare Cortesi a metà campo o in attacco. Sabbioni si è ripreso dall’ultimo infortunio e potrà entrare a partita in corso".

Protti ha espresso un giudizio sul nuovo arrivato Emmanuel Cascione: "E' entrato nel nostro spogliatoio senza la presunzione di un giocatore che ha giocato ad alti livelli, e questo è importante per tutti noi. E’ inutile discutere delle sue doti tecniche, sono convinto che darà tanto al Forlì”.