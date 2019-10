Il Forlì trova altri due rinforzi: per mister Paci un attaccante ed un centrocampista

Santiago Minella resterà fuori almeno per due mesi. Il Forlì corre ai ripari e rafforza l'attacco con Saverio Pellecchia. Casertano di Aversa, classe 1988, è cresciuto nelle giovanili dell’Empoli, ha vestito poi le maglie di Cuoiopelli, A.S. Melfi, Brindisi, Martina, Bisceglie, Pianese, Giulianova, Avezzano e Albalonga. Ma mister Massimo Paci trova nella rosa anche un centrocampista in più. Si tratta del romeno classe 1999 David Pop. E' cresciuto nelle giovanili della Poli Timisoara, dove ha esordito in Liga 2 la scorsa stagione.