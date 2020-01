Il ForlìRoller protagonista alla decima edizione dell'International Skate Awards

Quello appena concluso è stato il grande weekend del pattinaggio artistico mondiale nella cornice di Firenze all'interno del Nelson Mandela Forum, dove è andata in scena la decima edizione dell'International Skate Awards 2020. In questa due giorni ricca di spettacoli con i grandi pattinatori si e' anche svolto sabato un contest di gruppi spettacolo e il ForlìRoller era presente con tre gruppi. Il primo a scendere in pista è stato il gruppo show Esordienti con il tema “Happy Candies", un gruppo di dolci caramelle che inghiottisce tutti i brutti pensieri.

A seguire il gruppo show Junior, con "Chi legge ...spicca il volo", che esprime che la lettura può aprire tante porte, specialmente quella della fantasia. A chiudere la rassegna il gruppo show Master con "La ballerina di Baghdad", il sogno di diventare una grande ballerina che si infrange sotto le macerie e che è tutto da ricostruire. "Forliroller ha ottenuto un ottimo risultato - afferma l'allenatrice Chiara Mantovani, col supporto di Monica Pironi -. Abbiamo iniziato questo progetto solo da pochi mesi e il debutto in questa manifestazione ci ha fatto capire che siamo sulla strada giusta racconta".

Al termine del programma di gara è andato in scena il grande spettacolo dei campioni mondiali, al quale ha partecipato anche la campionessa mondiale Anna Remondini, punta di diamante della Forliroller. Uno spettacolo che ha emozionato i tanti presenti del Mandela Forum e soprattutto gli atleti presenti hanno potuto dividere la pista insieme a loro per il gran finale.