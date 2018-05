Il Forlivese Andrea Polloni vince il Campionato Italiano boccette

Roberto Batani, Angelo Corbetta, Iuri Minoccheri e Andrea Polloni rigorosamente in ordine alfabetico, sono i più recenti campioni Italiani di biliardo residenti in città. E’ di martedì l’affermazione di Polloni nel campionato Italiano di boccette specialità goriziana svoltosi a Faenza, mentre una settimana prima, il 25 aprile, Batani e Minoccheri hanno trionfato alla bocciofila di Imola nella stessa specialità, ma in coppia. Corbetta invece si è affermato il 9 aprile nel campionato Italiano a squadre di prima categoria. Una tradizione ancestrale quella del biliardo forlivese che vanta centinaia di titoli italiani e migliaia di praticanti di uno sport che ha ottenuto dal Coni il riconoscimento ufficiale di disciplina sportiva.