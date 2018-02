Il forlivese Francesco Amici 26esimo ai Campionati Italiani di Pentathlon Allievi Indoor

C'era anche il forlivese Francesco Amici ai Campionati Italiani di Pentathlon Allievi Indoor che si sono disputati nel nuovo anello coperto di 200 metri di Padova. Il 16enne si è presentato con il 40esimo posto in classifica, ma alla prima gara ha fatto da subito vedere l'intenzione di risalire la classifica iniziale. Ha vinto la sua batteria col primato personale, dimostrando una grande crescita in questa gara tanto da avvicinare il minimo per gli italiani individuali e peccato per aver toccato pesantemente l’ultimo ostacolo che lo fa barcollare fino al traguardo. Ha sofferto il salto in lungo, con rincorse sempre diverse che non gli hanno dato quella stabilità tecnica che serve per fare il passo di qualità e decollare come dovrebbe.

Si è passati alla pedana del peso e nonostante la sua 'stazza' non proprio da lanciatore, ha fatto un bel gesto tecnico, con l’attrezzo volato lontano oltre il suo personale, guadagnando punti su punti e posizioni su posizioni. Quarta gara il salto in alto, vero punto dolente di Amici, ma nell'occasione ha migliorato il personale di qualche centimetro. Ultima gara un 1000 metri corsi con la stanchezza di dieci ore ininterrotte di gare. Ma Francesco ha guadagnato altri punti. Alla fine con 8.99 negli ostacoli, 5.46 nel lungo, 11.56 nel peso, 1.62 nell’alto e 3.07 nei 1000 si classifica 26esimo sommando in cinque gare 2877 punti dimostrando grandi capacità agonistiche e grandi potenzialità in questa massacrante ma affascinante specialità dell’atletica. E’ allenato dai fratelli Giuliana e Pierangelo Amici (è suo figlio) e dal tecnico dei salti Obino Gabriele e indossa la maglia della Libertas Atletica Forli nuova realtà dell’atletica leggera forlivese.