Il forlivese Lorenzo Bruni regala emozioni nella prima del Campionato Italiano di Formula X

Buona la prima del forlivese Lorenzo Bruni nel round d'esordio del Campionato Italiano di Formula X, che si è disputato all'autodromo di Varano de Melegari (Parma). Dopo un inizio tutto in salita per via di ricorrenti problemi alla frizione, che lo avevano costretto a partire in 25esima posizione e cioè in fondo alla griglia di partenza, in Gara 1 ha portato a termine una rimonta epica di ben 18 posizioni terminando in settima posizione. Nella successiva gara 2, partendo dalla settima casella, è riuscito nella prima parte di gara a guadagnare due posizioni, ma il rendimento incostante degli pneumatici ed un contatto in gara che ha danneggiato l'alettone anteriore lo ha costretto alla settima posizione al traguardo. Ottima prova perciò del driver forlivese che era giunto quinto assoluto nel campionato Italiano disputato nel 2019 con la stessa monoposto e che punta al podio nel 2020.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.