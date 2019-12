Il forlivese Marco Daza sul podio del campionato del mondo di Pole Sport

Grande prestazione nella finale del campionato del mondo di Posa Pole Sport World Championships 2019 che si è disputato all’Elenia Arena di Hämeenlinna (Finlandia), per il forlivese d'azione Marco Daza. Il cileno, dal 2013 nella città mercuriale, ha colto il terzo posto nella disciplina Pole Sport, disciplina che combina la ginnastica acrobatica e danza e che sarà riconosciuta come disciplina olimpica.

"Sono felice di condividire con i forlivesi questa prestazione - esordisce Daza -. E' stato un anno davvero fantastico. In aprile ho vinto il World Pole Art in Russia e ora per la prima volta ho colto un podio mondiale nella categoria Pole Sport". Su gradino più alto del podio è salito l'americano Melvin Sanchez davanti a Giuseppe Siracusa.