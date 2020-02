Il Gaetano Scirea ad un passo dall'impresa a Bologna

Ad un passo dalla grande impresa svanisce il sogno d’espugnare il PalaSavena: in una serata in cui i felsinei, pur privi di Zhytaryuk e con Resca in panca per onor di firma, sfoderano un mirabile 52% dal campo per lunghi tratti i bianconeri giocano ad armi pari, risalgono lentamente dal -18 del 16’ (48-30, BBk chiuderà alla pausa lunga con un’irripetibile 10/15 da tre) riuscendo addirittura a sorpassare la corazzata rossoblu al 23’ (55-56, parziale 7-26). Nelle consute decisive battute finali sono i soliti Fin e l’m.v.p. Nucci (12/20 dal campo, 8 rimbalzi e 36 di valutazione) a sancire la superiorità interna, con il Gaetano Scirea che recrimina per alcuni tiri aperti non andati a buon fine e qualche persa di troppo.

Da segnalare l’ottimo apporto della panchina (45 punti, 57% del totale) e la grande determinazione con la quale la squadra, viva e pronta nel momento cruciale della stagione alle porte, ha affrontato l’ostico impegno al cospetto del quintetto che l’anno scorso giocò con Rimini la finale promozione. La vittoria manca ormai da un girone, finalmente il derby casalingo di sabato prossimo con Basket Lugo (palla a due ore 20) potrebbe essere un autentico toccasana ad un gruppo che continuerà a lottare col coltello fra i denti fino all’ultimo respiro.



BOLOGNA BASKET 2016 - GAETANO SCIREA BERTINORO 86-79

(28-23; 51-45; 67-58 )



BOLOGNA BK.2016: Pasquali e Resca n.e., Folli 4, Mazzocchi 2, Fontecchio 13, Elio, Guerri, Fin 17, Zanetti n.e., Nucci 34, Aglio 14, Graziani 2. All.: Rota



GAETANO SCIREA: Rossi 13, Cinti 3, Piazza n.e., Zambianchi 6, S.Ravaioli 7, Angeletti n.e., Ricci 19, Farabegoli 4, Bessan n.e., Brighi 13, Bracci 14, Em. Solfrizzi. All.: Tumidei



Arbitri: Alessi e Di Marco.



Tiri liberi: Bologna Basket 13/20, Gaetano Scirea 16/22.

Usciti per 5 falli: Ricci. Falli tecnici alla panchina Bologna Bk., Fontecchio e Scirea. Fallo antisportivo a Nucci.

Spettatori: 250 circa