Il Gaetano Scirea ingrana la seconda di fila: colpaccio a Ferrara

Secondo successo consecutivo per il Gaetano Scirea dopo la vittoria di sabato scorso nel derby contro Lugo. In terra estense è arrivata una netta affermazione contro la Ferrara Bk 2018 per 69-88 (19-17; 37-40; 48-62). A seguito di un primo tempo sostanzialmente equilibrato Bertinoro ha cambiato marcia con una grande prova del collettivo (46% dal campo ed ottima abnegazione difensiva). Spicca la doppia doppia del solido Brighi (21+10) e la verve del ritrovato Farabegoli (16 con 7/10 dal campo). Ora il doppio turno casalingo con Anzola e Montecchio, attuale fanalino di coda solitario a quota 10 punti.