Il Gaetano Scirea inveisce contro la malasorte: ad Anzola terzo ko di fila

Con enorme rammarico sul parquet emiliano il Gaetano Scirea inanella la terza sconfitta consecutiva ed inveisce contro la malasorte per l’ennesimo arrivo in volata (dopo Castel S.Pietro e Montecchio) finito con le pive nel sacco. Il quintetto romagnolo non riesce a capitalizzare le pesanti assenze di Anzola dovendo fare i conti con le precarie condizioni di Bracci e Cinti, peraltro utilizzati a scartamento ridotto: nel finale concitato decisiva la tripla del sempiterno Caroldi a -4’’ cui Rossi non riesce a replicare – al termine di un’altra prestazione di livello - sempre dai 6,75.

In una serata in cui dalla vigilia Baccillieri (botta ad un rene) poi S.Parmeggiani (scontro con Ravaioli nel secondo quarto) sono fuori dai giochi le cosiddette seconde linee portano un mattoncino uguale ad un terzo dei punti refertati. Grandi recriminazioni bianconere per non aver saputo sfruttare un parziale di 2-19 dal 12’ all’intervallo segnato da tre missili di Farabegoli e dalle rasoiate di un redivivo Ricci. I locali si rimettono in carreggiata dopo il riposo lungo, operano il sorpasso sul fiale di terzo quarto col missile di Donati e due liberi del tonico Venturi.

Poi come successo già a Montecchio, dopo il bel cesto di Cinti negli ultimi due giri di lancette il Gaetano Scirea non trova più canestri dal campo, a -9’’ capitan En.Solfrizzi sulla parità fa 1/2 dalla lunetta ed il resto è storia già descritta, il tutto condito da diverse decisioni arbitrali che hanno lasciato fra gli astanti non pochi dubbi. Il bilancio delle prime nove giornate di un torneo dove si corre per la salvezza resta comunque positivo, per risollevarsi da questo complicato periodo si ritornerà finalmente fra le tavole amiche del PalaColombarone per sciropparsi la giusta Medicina dell’ex Poluzzi.

ANZOLA BASKET – GAETANO SCIREA BERTINORO 72-70

(22-18; 28-37; 50-49)

ANZOLA BASKET: Carpani 6, F.Parmeggiani 7, S.Parmeggiani, Perini 7, Villani 5, Venturi 8, Muzzi 4, Caroldi 21, Cappelli n.e., Donati 14. All.: Spaggiari

GAETANO SCIREA: En. Solfrizzi 9, Rossi 20, Cinti 5, Piazza n.e., Zambianchi 2, S.Ravaioli 3, Angeletti, Ricci 15, Farabegoli 14, Bessan n.e., Bracci 2, Em.Solfrizzi. All.: Tumidei

Arbitri: Marino di Carpi e Montalbetti di Bologna.

Fallo tecnico a Muzzi (14’14’’). Nessuno uscito per 5 falli. Spettatori: 300 circa.