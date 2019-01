Il Junior Basket Cà Ossi abbandona il progetto One Team

La società asd Junior Baslet Ca’ Ossi al termine della stagione sportiva 2018-2019 uscirà dal progetto One Team. "Si tratta di una decisione a cui si è arrivati nell’ottica di perseguire con rinnovata energia gli obiettivi che hanno sempre contraddistinto il nostro modo di fare pallacanestro. Il Ca’Ossi ha il piacere inoltre di comunicare che proseguirà a fare attività di pallacanestro e di Minibasket, con l’impegno nei confronti delle proprie famiglie e dei propri tesserati ad offrire le migliori opportunità nel mondo del basket, senza mai venir meno a quelli che sono i principi di educazione allo sport che da sempre ci contraddistingue" si legge in una nota della società forlivese.



"Chiaramente questa decisione non esclude l’eventualità di una futura collaborazione con il Oneteam e con tutte le società che ne fanno parte. Ispirandoci al nostro logo esprimiamo quindi un caloroso in bocca al lupo agli amici di Oneteam" si conclude la nota del Junior Basket Cà Ossi