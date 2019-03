Il Junior Basket Ca' Ossi Forlì fa suo le finali regionale di 3vs3 del "Torneo Join The Gama"

La formazione dello JBC Junior Basket Ca' Ossi Forlì composta da Alessandro Guardigli, Matteo Rosi, Luca Perrone e Tommaso Pinza si è classificata al primo posto per la categoria U13 nelle finali regionali di 3c3 del "Torneo Join The Gama" che si sono svolte a Cavezzo domenica. Spinti dall'ottima prestazione di Tommaso Pinza, i ragazzi di Forlì hanno sconfitto le migliori formazioni dell'Emilia-Romagna, compensando la superiorità sul piano fisico di alcuni avversari grazie ad un'ottima prestazione di squadra. Un altra conferma della costante crescita del gruppo 2006 che sta dimostrando risultati molto lusinghieri nel campionato Gold e sarà a breve impegnato con altre 2 squadre Caossine in ambito internazionale nell'importante torneo di Vienna.