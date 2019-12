Il Pala De Andrè resta un tabù: pranzo pre-natalizio amaro per Forlì, l'OraSì Ravenna vince con pieno merito

L'OraSì Ravenna vince e domina il derby d'alta classifica contro Forlì e rende amaro il pranzo pre-natalizio ai tifosi della Pallacanestro 2.015. Dopo 42 giorni, torna ad assaporare l’amaro della sconfitta la truppa di Dell’Agnello. Biancorossi che dopo 5 successi consecutivi capitolano al Pala De Andre’ di Ravenna per 86-73, coi padroni di casa che trovano il sesto successo consecutivo e mantengono inviolato il palazzetto di casa. Partita sin dall’inizio in salita per Giachetti e compagni, perennemente in svantaggio, senza la grinta e il dinamismo dei precedenti incontri. Americani dell’Unieuro praticamente invisibili (2 Watson, 9 Rush), contrariamente a quelli dei giallorossi (13 Potts, 20 Thomas, il man of the match). La squadra di coach Massimo Cancellieri ha vinto su tutti i fronti: difesa e attacco (46% al tiro, con 20 su 31 da due, 9 su 32 da tre e 19 su 27 dai liberi). Prossimo appuntamento domenica prossima al PalaGalassi contro il fanalino di coda Orzinuovi, per recuperare il terreno perso nel lunch match di domenica.

La partita

L’Unieuro deve fare ancora a meno di Ndoja, e Dell’Agnello parte con Watson JR, Marini, Oxilia, Rush e Benvenuti. La gara fatica a sbloccarsi, Benvenuti ha la chance di marcare per primo ma sbaglia clamorosamente due volte consecutive sotto canestro. Dopo 3’15’’ ecco i primi due punti di Potts, a cui risponde immediatamente Oxilia. A 3’41’’ Sergio trova il canestro e subisce fallo da Oxilia, dal colorato porta i padroni di casa sul 5-2. Ancora Potts, poi Bruttini entra e riporta a -2 i biancorossi alla stessa maniera di Sergio. Dopo una fase embrionale, il Derby entra nel vivo. A 6’6’’ Chiumenti fallisce due liberi su due, poi Thomas trova sull’azione seguente l’11-7. Bruttini trova ancora la combo canestro+fallo subito, questa volta fallendo però il tentativo libero. 11-9. A 8’20’’ arriva anche il primo punto di Marini, che dal colorato fa 1/2. La prima bomba del match porta la firma dell’ex di turno Jacopo Giachetti, a cui risponde prontamente Jurkatamm sempre da fuori. 16-13 dopo 9’15’’. Tripla di Potts, che allo scadere del primo quarto fissa il 19-14 portandosi momentaneamente a quota 7, il migliore dei primi 10’.

Theier fa 21-14, poi Bruttini insacca uno dei due liberi a disposizione: 21-15. Marini ferma in maniera fallosa Treier, che porta Ravenna sul 23-15 a 12’33’’. Timeout Forlì, Dell’Agnello vuole evitare di perdere ulteriore terreno. Ancora il numero 13 dei giallorossi marca il tabellino, poi Benvenuti e Marini insaccano due liberi ciascuno: 25-19. Bomba di Marino, che al momento del tiro viene anche atterrato da Oxilia: 30-19, coi padroni di casa decisamente più in forma ed in fiducia. Recupero palla di Ravenna, che con un indomabile Treier si porta sul 32-20 e costringe Forlì al timeout. Altra tripla di Marino, che a 16’7’’ manda i suoi sul +15: 35-20. Due punti di Giachetti, su cui l’arbitro vede un fallo annullato però dopo diversi minuti di consulto. 37-24, Cancellieri chiama timeout dopo un fallo di Seck su Bruttini. Il 33 fa 2/2, poi Thomas schiaccia e fissa il 39-26. L’americano porta altri due punti ai giallorossi dopo un fallo di Petrovic. Si gioca punto su punto, a metà match il tabellone recita 42-30.

Bomba di Potts dopo la pausa lunga, che vale il +15 Ravenna. Botta e risposta Thomas-Marini, con il 3 americano che poi infila una bomba. Tripla di capitan Giachetti che fa esplodere coach e supporters ospiti, sul 50-41 Cancellieri spende il timeout. Forlì che cerca la fortuna da fuori, ma i tentativi di Marini e Oxilia non sono sufficientemente precisi, a differenza di quello di Vebuto, che a a 27’4’’ insacca la bomba che infiamma il palazzetto per il 57-43. 4 punti di Benvenuti, intervallati dal libero di Potts: 58-47 a 27’50’’. Due su due dal colorato per Giachetti, Unieuro che non intende mollare e si riporta a -9. Treier e Bruttini firmano gli ultimi 4 punti del quarto, dopo mezz’ora di gioco i padroni di casa conducono 60-51.

Punto su punto, fino a quando Martino da fuori non trova la tripla del 68-55 (31’33’’). Timeout Forlì dopo la schiacciata di Vebuto, che sfrutta l’assist post galoppata di Jurkatamm: a 33’14’’, è 71-57. +16 Ravenna dopo i due liberi di Sergio a 34’49’’, che cominciano a far maturare la vittoria di una Ravenna sempre più capolista. Diventano 20 le lunghezze in vantaggio dei bizantini dopo i tiri dal colorato di Potts, 79-59. Tripla di Oxilia, che poi insacca anche due tiri liberi. Bomba di un clamoroso Thomas, 83-67 che fa partire il “Salutate la capolista” dei tifosi ravennati. Finisce 86-73, il Pala De Andre’ rimane inespugnato.

ORASì BASKET RAVENNA – UNIEURO FORLÌ 86-73 (19-14; 42-30; 60-51)

ORASì BASKET RAVENNA: Farina, Potts 16, Jurkattam 5, Thomas 20, Chiumenti 7, Marino 13, Zanetti 1, Treier 10 , Venuto 6, Seck 3, Sergio 5, Bravi. All: Cancellieri.

UNIEURO FORLÌ: Rush 9, Kitsing NE, Giachetti 16, Campori, Watson JR 2, Petrovic, Marini 11, Cinti NE, Dilas NE, Oxilia 11, Benvenuti 7, Bruttini 17. All: Dell’Agnello.