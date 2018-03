Il Roma Club Forlì a Trigoria per una lezione di tattica a cura di mister Di Francesco

Alcuni rappresentanti del Roma Club Forlì hanno avuto l'opportunità di partecipare ad una lezione di tattica del mister giallorosso Eusebio Di Francesco che si è svolta nella sala stampa di Trigoria, centro di allenamento dell'As Roma. Diversi soci sono infatti impegnati in prima persona nel settore tecnico di formazioni giovanili e con le squadre di calcio a 7 e calcio ad 11. A fine incontro i soci del Club hanno approfittato dell'evento per consegnare all'allenatore una copia del libro "Roma Club Forlì - Sempre al tuo fianco", che racconto storia, aneddoti e tanti racconti di trasferte effettuate dai soci, con incasso derivante dalle vendite interamente devoluto in beneficenza. Il "Mister" ha apposto la propria dedica personale su una copia speciale del libro, che verrà messa all'asta, insieme ad una copia sottoscritta da Francesco Totti, nel corso di un'ulteriore iniziativa benefica di prossima realizzazione.