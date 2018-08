Il settore giovanile del Forlì scalda i motori, c'è anche l' "academy" per i bambini

La stagione calcistica delle squadre del settore giovanile del Forlì è alle porte: di seguito il programma del via delle attività.

La Juniores Nazionale si è radunata martedì scorso agli ordini dei mister Mattia Graffiedi e Alessandro Ridolfi. La prima partita amichevole si giocherà sabato 18 agosto contro la Virtus Faenza presso l’ Antistadio 1 di Forlì.



Gli Allievi Under 17 si raduneranno giovedì e la prima amichevole si disputerà sabato 25 contro la Cava Juniores. Allenatori: Gianni Belli e Federico Mancinelli. Gli Allievi Under 16 si ritroveranno sempre giovedì 16 agosto assieme agli allenatori Nicola Bonavita e Dino Gentilesca. La prima amichevole si giocherà domenica 26 agosto.



I Giovanissimi Under 15, allenati da Alan Sartini e Luca Polidori, inizieranno la stagione giovedì 16 agosto. In seguito si trasferiranno a Cervia per una serie di giornate di allenamento, e infine parteciperanno al torneo “Mulino Rosso” di Imola in programma domenica 26 agosto, dove giocheranno delle amichevoli internazionali. I Giovanissimi Under 14 inizieranno lunedì 20 agosto sotto la guida di Enrico Peperoni e Alessandro Albonetti. La prima amichevole in programma è prevista per sabato 25 contro la Savignanese. Per i ragazzi seguirà un periodo di allenamenti presso Santa Sofia.



Gli Esordienti 2006 Under 13, allenati da Filippo Zanzani e Giovanni Lepori, si ritroveranno lunedì 20 agosto. Per loro in programma c’è il Torneo Internazionale” Ravenna Top Cup” sabato 8 e domenica 9 settembre. Gli Esordienti 2006 Under 13 allenati da Raffaele Matulli e Francesco Zanzani inizieranno lunedì 20 agosto e affronteranno in amichevole la Savignanese sabato 1 settembre. Gli esordienti 2007 Under 12, guidati da Riccardo Pazzi Simone Babini, inizieranno la stagione lunedì 27 agosto e parteciperanno al torneo “International Cup” di Bellaria sabato 8 e domenica 9 settembre.



Infine, quest’anno è nata la Forlì F.C. Academy, scuola calcio biancorossa per i bambini nati dal 2007 al 2013. Il 20 agosto 2018 si terrà la prova gratuita dalle ore 16,30 allo Stadio Morgagni.