Il Softball Forlì a servizio delle associazioni "Il Cammino" e "Tangram"

Venerdì sera è iniziata ufficialmente la collaborazione tra il Softball Forlì e le cooperative sociali Il Cammino e Tangram di Forlì. Carlotta Onofri, Miriana Cerioni e Elda Ghilardi, in rappresentanza della squadra maggiore di Softball, sono state presenti all’evento “La Creatività Femminile”, promosso da Fidapa - Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari, ospitato nel complesso di CavaRei, la struttura polifunzionale che offre servizi a sostegno della disabilità. Relatrice dell’evento è stata Sally Galotti, designer e cartoonist, impegnata socialmente nell’umanizzazione e deospedalizzazione degli ospedali, creando favole da raccontare e illustrare sulle pareti dei reparti pediatrici e oncologici. "La storia di Sally ci ha colpito nel profondo, il bene che riesce a fare cercando di rendere più vivibili gli spazi ospedalieri è sorprendente -viene evidenziato -. La sua storia è fonte di ispirazione, riesce a usare la sua passione a servizio degli altri” commentano le atlete forlivesi. Questa è la prima di una serie di collaborazioni tra il Softball Forlì e le associazioni di volontariato forlivesi. Le ragazze sentono la spinta di distinguersi sul territorio non solo per i risultati sportivi, ma anche per l’impegno sociale".