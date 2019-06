Il team ProEco con Pierich e Carraretto conquista il decimo Marghe All Star

L'esperienza di Simone Pierich e Marco Carraretto. L'intraprendenza di Andrea Ravaioli. E la garanzia di Enrico Solfrizzi. Il team ProEco si è aggiudicato la decima edizione del Torneo Marghe All Star disputatosi dal 19 al 26 giugno tra i playground di Forlimpopoli e di Piazza Saffi. Nella finalissima Pierich & co hanno sconfitto l'At.Ed.2 per 77-67 al termine di un match combattuto, deciso negli ultimi giri di lancette. Eppure i primi due quarti hanno visto l'At.Ed.2 prendere il comando del match grazie ai muscoli di Arti Benjamin Russu e ai guizzi di Matteo Caroli. Dopo un sostanziale equilibrio, i bianchi abbozzano un primo tentativo di fuga con un parziale di 11-0 (19-8), stoppato da un gioco da tre punti di Carraretto. Russu fa il diavolo a quattro ed i primi dodici minuti di gioco vanno in archivio con un canestro di Enrico Solfrizzi per il 16-25. Nel secondo quarto l'At.Ed.2 arriva ad avere 11 punti di vantaggio (22-33), poi gli arancioni cominciano a prendere le redini del gioco accorciando a -4 (40-36).

Nel secondo tempo si scatena Pierich. Inizia un duello a distanza contro Russu e Caroli, con gli arancioni che ribaltano l'inerzia del match chiudendo il terzo parziale avanti di un punto (54-55). Nell'ultimo quarto si gioca punto a punto, con protagonista anche Francesco Orlando tra i bianchi. Sul 64 pari si spengono le luci di Piazza Saffi ad eccezione del playground di San Mercuriale. Il cambio di marcia di Ravaioli sarà decisivo per le sorti della sfida. A 1.14 dalla fine gli arancio volano a +4 (68-64); Matteo Caroli prova a tenere in scia i bianchi, ma Enrico Solfrizzi sigla la tripla pesantissima del 71-66. Titoli di coda con Carraretto dalla lunetta e l'inesauribile Russu tra gli ultimi ad arrendersi. Il Marghe All Star finisce 77-67 per la ProEco.