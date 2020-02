Imparare l'inglese giocando a calcio: al Buscherini arriva il "Celtic camp"

Approfondire la conoscenza della lingua inglese giocando a calcio. Il "Celtic Camp" per la prima volta arriva a Forlì. L'appuntamento, riservato ai bambini e ragazzi di età compresa tra 7 a 15 anni, si terrà dall'8 al 12 giugno al Polisportivo Buscherini di via Orceoli. Il corso, spiega Matteo Leucci, "è nato per dare ai ragazzi qualcosa di nuovo ed istruttivo; farli giocare vivendo esperienze uniche con persone che amano il nostro sport, provenienti da realtà diverse". Il "camp", prosegue Leucci, "garantisce la possibilità di avere allenatori scozzesi della Celtic Academy che, oltre ad insegnare il calcio attraverso un metodo inventato da loro e sperimentato con successo nelle loro scuole calcio, faranno corsi di inglese al pomeriggio per gli iscritti".

La giornata tipo prevede l'accoglienza dei partecipanti alle 8.30, due sedute al mattino di allenamento alle 9.30 e 10.45, intervallate da una merenda. Dopo il pranzo alle 12,30, seguiranno il corso d'inglese dalla durata di oltre un'ora ed altre due sessioni di allenamento. Per informazioni è possibile contattare il numero 3282151959, 3282151958, 3407461436, 3498900185, consultare la pagina Facebook "Celtic camp al buscherini" o il sito www.cfcamp.it.