Cresce l'attesa per i ragazzi dell'Impossible 226 Triathlon Forlì per l'Ironman romagnolo

Lo scorso weekend Cesenatico è stata teatro dell’ormai consueto appuntamento di inizio settembre con le gare di triathlon sprint, il sabato e il gran finale, domenica, con la prova su distanza olimpica. Gli atleti dell’"Impossible 226 Triathlon Forl"ì non si sono fatti desiderare ed hanno risposto presente partecipando numerosi alla gara domenicale, mentre qualcuno ha proposto il bis partecipando ad entrambe le prove del weekend. Il team "Impossibile 226" che ha preso parte alla gara olimpica, capitanato dal presidente Gianluca Sbarzagli era composto da: Alessandro Malaguti, Edoardo Lombardi, Francesco Morigi, Nicola d’Alessandro, Denis Bellancini , Mattia Occhiuto, Andrea Murtas, Manuele Bartolini, Massimo Pifani, Marco Montefiori, Andrea Guidi, Augusto Balestra e Milena Cortini.

Presenti al via anche Fabio Camorani e Franco Celli, entrambi ritirati nella frazione podistica causa infortunio. Venendo alla gara menzioni d’obbligo per Nicola d’Alessandro che in vista del suo primo Ironman 140.6 (a Cervia il 21 settembre) ha partecipato sia alla prova sprint di Sabato per poi replicare anche il giorno successivo con l’olimpico. Tra le quote rosa ottima gara per Milena Cortini che ha ottenuto il 3’ posto nella propria categoria. Sempre Domenica 8 settembre in casa impossible226 si è festeggiato il ritorno alle gare di Mirella Spadoni, e che ritorno! La Spadoni dopo un lungo infortunio è ritornata a calcare i campi di gara partecipando al "Est Est Est Triathlon Sprint" di Montefiascone (TV) ottenendo subito un’ ottimo 18’ posto assoluto e 3’ di categoria. Per molti ragazzi l’appuntamento di Cesenatico ha rappresentato l’ultimo test in vista del weekend del 21-22 settembre in cui andrà in scena a Cervia l’Ironman Italy sulle distanze 140.6 miglia, 70.3 miglia e 51.5 miglia.

Ecco tutti gli "Impossible 226" in gara: Gianluca Sbarzagli, Fabrizio Berto, Carlo Parrinello, Simone Baldelli, Fabio Camorani, Sacchetti Denis ed Enrico Braglia prenderanno parte alla gara regina che si disputerà il sabato. Edoardo Lombardi, Francesco Morigi, Marco Montefiori, Andrea Mingozzi, Massimo Pifani, Gianluca Briganti, Andrea Giordano e Alessandra Moressa parteciperanno alla gara su distanza media (70.3 miglia). Infine Andrea Guidi, Milena Cortini e Augusto Balestra saranno al via della prova olimpica (51.5 miglia); entrambe le gare su distanza ridotta si svolgeranno nella giornata di domenica 22.