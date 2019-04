Corsa, un mese di marzo scoppiettante per "Impossible226"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

Dopo il lungo “letargo” agonistico invernale Marzo ha rappresentato un mese ricco di appuntamenti per gli atleti IMPOSSIBLE226. Numerosa è stata la compagine che, nella prima domenica del mese, ha partecipato alla 45’ edizione della “Valli e Pinete” a Ravenna. Marco Montefiori e Matteo Dall’Agata hanno completato la mezza maratona mentre Augusto Balestra e Giorgia Parrinello si sono cimentati nella 30km. Per la giovane atleta del 2000 la “Valli e Pinete” ha rappresentato il suo esordio assoluto in una gara podistica con chilometraggio superiore alla mezza maratona. Domenica 17 Marzo Andrea Giordano ed un’instancabile Matteo Dall’Agata erano presenti al via della 25’ edizione della Granfondo “Cassani” completando rispettivamente i 135km del percorso “lungo”, Giordano e gli 80km del “medio”, Dall’Agata. Altra domenica ricca di appuntamenti è stata quella del 24 Marzo nella quale il biker Mirco Montefiori ha preso parte con la sua MTB alla 1’ tappa del Romagna Bike Cup disputata a Fratta Terme.

Nello stesso giorno Fabio Camorani, Andrea Guidi ed Edoardo Lombardi hanno partecipato al Duathlon Sprint di Imola, tenutosi nella splendida cornice dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, facendo registrare crono incoraggianti in vista dell’imminente inizio della stagione triathlon. Finale con il botto domenica 31 Marzo quando una numerosissima schiera IMPOSSIBLE226 ha colorato di nero e verde le strade della Rimini Marathon. Gli atleti che hanno preso parte alla maratona sono: Maurizio Lolli, Marco Ciuffoli, Andrea Mingozzi, Fabrizio Berto, Luigi Alessandro Grassi, Marina Giacometti e Susanna Savorelli. Hanno invece corso la Ten Miles, gara satellite alla maratona, Marco Montefiori, Andrea Ghini e Andrea Giordano. Lo stesso giorno Mirella Spadoni e Massimo Pifani hanno gareggiato in sella alle proprie bici rispettivamente alla Gran Fondo di Portomaggiore e al “Van Vlaanderen” sulle colline cesenati. Gli appuntamenti caldi delle prossime settimane sono rappresentati principalmente dalle gare triathlon, distanza media (1.900m di nuoto, 90km di bici e 21km di corsa), di Volano, Mugello e Challenge Riccione nelle quali molti triatleti IMPOSSIBLE226, tra cui il Presidente Sbarzagli, faranno il loro esordio stagionale.