Impossible226 triathlon Forli’: rinnovato il consiglio direttivo

Venerdì 29 novembre si è svolta la consueta cena sociale della società IMpossible226 Triathlon Forlì, preceduta dalla presentazione delle attività 2020 e l'assemblea dei tesserati che ha eletto il nuovo Consiglio Direttivo della società nero-verde per i prossimi 4 anni. Carlo Parrinello ed Andrea Mingozzi, a cui vanno i ringraziamenti di tutto il team per l'impegno profuso, in occasione dell’assemblea dei tesserati hanno ratificato le proprie dimissioni dalle cariche di vice Presidente e Segretario, al loro posto le new entry Massimo Baccei, Nicola D'Alessandro, Andrea Guidi ed Edoardo Lombardi; riconfermati invece il Presidente Gianluca Sbarzagli e Fabrizio Berto eletto nuovo vice Presidente. Tra le novità presentate per il 2020 ci sono senza dubbio gli stage di nuoto e ciclismo per i tesserati Impossible226, nei quali gli atleti potranno approfittare delle conoscenze di esperti di primissimo livello quali Riccardo Bedei (per il nuoto) ed Alessandro Malaguti (per il ciclismo) per affinare le proprie abilità. Confermato anche per il 2020 il progetto nato nel 2019 delle lezioni pratico teoriche di running con il coach Riccardo Marini.