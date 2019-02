Impossible226 Triathlon Forlì, si scaldano i motori per un 2019 ricco di novità

Con la presentazione ufficiale del progetto sportivo per l'annata 2019 e le premiazioni per la stagione 2018 è partito ufficialmente il nuovo anno dell'Asd IMpossible226 Triathlon Forlì. Rinnovate anche per quest'anno le affiliazioni con Fitri per il triathlon, Asi per il ciclismo e Fidal per l'atletica. Il 2019 punta ad essere in casa IMpossible un anno di svolta sotto il profilo societario e sportivo. Diverse sono le iniziative e workshop in progetto per i prossimi mesi.

Gli eventi, che avranno lo scopo comune di coinvolgere ed avvicinare sempre più persone al mondo della triplice disciplina e del podismo, prevedono incontri e progetti con esperti delle varie discipline e mental coach che coinvolgeranno tutti i partecipanti con lezioni sia pratiche che teoriche. Durante la serata sono stati premiati tra gli altri Andrea Giordano che si è confermato anche per il 2018 il vincitore del campionato sociale categoria triathlon e Carlo Parini che ha conseguito il medesimo risultato nella categoria running.

Per maggiori informazioni sulle attività e le iniziative in programma per i prossimi mesi nonché per i tesseramenti 2019, sono disponibili contattando l'indirizzo email info@impossible226.it, sulla pagina Facebook IMpossible226 Triathlon Forlì o sul sito www.impossible226.it