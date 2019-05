Impossible226 triathlon forli’: tanti atleti in gara tra podistiche e granfondo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

Le ultime settimane hanno visto impegnati tantissimi IMPOSSIBLE in numerose manifestazioni podistiche e Granfondo di ciclismo, tra ottimi risultati e “prime volte” il bilancio è assolutamente positivo. Sul fronte podismo Aprile si è confermato un mese molto positivo per Carlo Parini, che dopo gli ottimi risultati dei mesi scorsi nella gare di Trail Running si è ripetuto con un pregevole 8’ posto assoluto (3’ di categoria) alla ECOMARATONA DEL SALE di Cervia nella distanza mezza maratona, ed un 6’ posto assoluto (3’ di categoria) nella gara di casa, la DIABETES MARATHON, alla quale hanno preso parte anche Marco Montefiori, Susanna Savorelli, Marina Giacometti, Sandro Grassi, Andrea Ghini e Augusto Balestra. La mezza maratona forlivese riscuote ogni anno un grande successo e gli IMPOSSIBLE runners non potevano che onorarla partecipando numerosi. Passando al ciclismo Fabio Camorani e Andrea Giordano domenica 7 Aprile hanno sfidato l’ex ciclista professionista Fabian Cancellara nel CHASING CANCELLARA, gara a cronometro svolta su un percorso molto caro ai ciclisti del forlivese che prevedeva il passaggio dalla salita di Massa (Vecchiazzano) e la discesa delle Volture di Castrocaro. Mirella Spadoni, a causa di un noioso infortunio che la tiene momentaneamente out dalle gare di triathlon ha invece preso parte e concluso brillantemente domenica 28 Aprile la GranFondo Langhe & Roero Bra-Bra Specialized in terra piemontese. Nel primo weekend di Maggio hanno preso parte alla 23’ edizione della GranFondo Via del Sale Marco Montefiori e Franco Celli, concludendo il percorso medio, mentre una super Manuela Cresti ha concluso il percorso lungo. Domenica 19/05 Fabio Camorani, un’instancabile Manuela Cresti e Andrea Murtas (al suo esordio) hanno concluso brillantemente la leggendaria Nove Colli, giunta alla sua 49’ edizione, mentre Gianulca Sbarzagli, Carlo Parrinello e Massimo Pifani hanno preso parte alla medesima manifestazione cimentandosi nel percorso medio.