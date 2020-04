"In campo" per i più bisognosi: anche la squadra di softball aderisce a “Lo sport per Forlì”

Anche la Poderi dal Nespoli Forlì partrciperà all’iniziativa sociale “Lo sport per Forlì”, che vede coinvolte numerose società sportive cittadine le quali, insieme alla Caritas diocesana di Forlì e con il patrocinio del Comune di Forlì, scenderanno in campo per sostenere i più bisognosi. Le società e gli atleti si stanno adoperando per raccogliere beni alimentari di prima necessità, che verranno poi consegnati alla Caritas nel pomeriggio di sabato 2 maggio, da dove verranno distribuiti direttamente ai richiedenti. "Tutti nostri i sostenitori potranno aiutare le nostre ragazze nella raccolta apportando il proprio contributo - spiega la società -. Basta contattare la società alla email Softball.forli@libero.it per avere le istruzioni su come partecipare"