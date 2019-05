Brutto spavento per il papà di Andrea Dovizioso: incidente con la moto da cross in una tragica gara

E' stato trasportato all’ospedale Santa Croce di Fano per le conseguenze di un incidente durante una gara di motocross. Paura per Antonio Dovizioso, padre dell'ex iridato della 125cc e portacolori della Ducati Andrea. Il 64enne, riporta l'edizione domenicale de "Il Resto del Carlino", era impegnato sabato sul tracciato di Cavallara, in provincia di Pesaro Urbino, nella quarta tappa del campionato italiano di motocross Senior e Femminile, quando è finito a terra durante la batteria riservata agli over '56. Pochi metri più avanti era appena caduto Raffaele Mazzola di San Donà di Piave, 58enne veneto. Quest'ultimo è caduto malamente dopo un salto ed ha perso la vita nonostante il tempestivo intervento dei sanitari.

La manifestazione è stata annullata. Spiega in una nota la Federazione Motociclista Italiana: "Nel corso del primo giro di una manche, il pilota Raffaele Mazzola è caduto in un salto. Immediato l'intervento del personale sanitario che è prontamente intervenuto e gara subito interrotta. Nonostante i numerosi e ripetuti tentativi di rianimazione, purtroppo Raffaele Mazzola è deceduto. Sul posto sono intervenute le Autorità competenti per le procedure del caso e la Federazione Motociclistica Italiana ha prontamente annullato la manifestazione". Per Dovizioso nessuna grave conseguenza fisica, riportando la frattura di alcune costole. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i Carabinieri di Terre Roveresche.